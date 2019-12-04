Erciş'te Z-Kütüphane açılışı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Erciş Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde kurulan Z-Kütüphanenin açılış programına katıldı.



Açılışı yapılan yeni nesil kütüphanede incelmelerde bulunan Milletvekili Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri ve öğrencileriyle de bir araya geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, zenginleştirilmiş kütüphane olarak da bilinen Z-Kütüphanenin çağımızın önemli gereksinimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Bilginin hakim olduğu günümüzde internet ile iç içe yaşayan yeni jenerasyon için, teknoloji artık bir ihtiyaç olmuştur. İçerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek verecek şekilde planlanan nitelikli yeni nesil kütüphaneler, öğrenciler için önemli bir kaynak olmuştur. Ödev hazırlama, internetten ödev araştırma, yazıcıdan çıktı alma gibi işlevselliğin yanında, estetik ve ergonomik tasarımıyla klasik kütüphane görünümünden uzak, öğrencilerin daha çok zaman geçirebilecekleri eğlenceli mekanlara dönüşen Z-kütüphaneler, okullarda bilgiyi öğrenme ve dinleme etkinliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Özellikleri itibariyle Z-kütüphanelerin bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan, sesli ve elektronik kitaplar için imkan sunan, pedagojik uygunluğu olan, taşınabilir raflara sahip, ahşap ve kumaşla kaplanmış duvarlarla okuma zevki uyandıran mekanlardır" diye konuştu.



Milletvekili Arvas, Van genelinde toplam 20 adet Z-kütüphane olduğunu belirterek, bunların toplam maliyetinin 1 milyon 637 bin 878 TL olduğunu söyledi. Sadece 2019 yılında Van'a 7 okulda Z- kütüphane kurulumu ve donatımı için toplam 630 bin 808 TL gönderildiğini dile getiren Arvas, Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan "Z-Kütüphane Etki Analizinde" bu kütüphanelerin okuma kültürüne katkı sağladığını vurguladı. Arvas, başarılı bir şekilde uygulanan Z-kütüphanelerin birçok şehirde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile de kurulduğunu söyledi. Çocukların okumaları ve hayal dünyalarını geliştirmesi için tasarlanmış yeni nesil Z-kütüphanelerin Erciş ve diğer ilçelerde yaygınlaştırılması için gayret göstereceğini ifade eden Arvas, Erciş Sosyal Bilimler Lisesinde hizmete açılan Z-kütüphanesinin öğrenciler, aileleri ve öğretmenler için hayırlı olmasını dileyerek, okula kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür etti. - VAN