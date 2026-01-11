Erciyes 38 FK'lı Futbolcuların Cezaları Onandı - Son Dakika
Erciyes 38 FK'lı Futbolcuların Cezaları Onandı

11.01.2026 13:21
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında Erciyes 38 FK futbolcularının cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Erciyes 38 Fk'lı futbolcuların cezalarını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen bahis soruşturması çerçevesinde Disiplin Kurulu'na sevk edilen Erciyes 38 FK takımı bazı futbolcularının cezaları onandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bahis soruşturması çerçevesinde 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Eren Kaya'nın, 9 ay hak mahrumiyeti alan Tuğay Adamcıl'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Ali Kılıç'ın, 3 ay hak mahrumiyeti alan Güney Gençel'in cezaları onandı. 45'er gün hak mahrumiyeti alan Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, İsmail Karakaş, Mehmet Tosun'un da cezaları kesinleşti.

Ayrıca geçen sezon Erciyes 38 FK forması giyen ve bu sezon Kahramanmaraşspor'a transfer olan Hüseyin Fıstıkcı'nın da 3 aylık hak mahrumiyeti cezası onandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

