Erciyes 38 FK, Osmaniyespor\'u 5-0 Mağlup Etti

STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Emre Küçük, Veysel Batuhan Dursun, Kerem Şenneyli
ERCİYES 38 FK: Burak Kadem – Eren Arıkan, Ahmet Kağan, Hüseyin Ekici, Muhammed Doğan(Dk.81 Batuhan), Berke Kayar, Utku Burak, Fatih Yiğit (Dk.69 Caner), Çağrı Yağız (Dk.74 Ethem), Artun (Dk.81 Batuhan), Serdar (Dk.74 Utkan).
OSMANİYESPOR FK: Furkan - Ömer Memiş, Levent Kolkısa,(Dk.70 Utman Kemal), Yavuz Koç, İdris Güneş, Gökdeniz Varol, Köksal Ayaydın, Volkan Diyenli(Dk.35 Mustafa), Ahmet Abaş(Dk.70 Taha Erdem), Berkecan Çevik(Dk.Dk.35 Yunus), Eyüphan Çinemre(Dk.57 Enes).
GOLLER: Dk.12 Utku Burak, Dk.31-33 Serdar, Dk.42 - 61 Artun (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: Eren, Berke (Erciyes 38 FK)
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bulunan Erciyes 38 FK, sahasında ağırladığı Osmaniyespor FK'yı 5-0'lik skorla mağlup etti.
