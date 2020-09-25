Erciyes Cup basketbol turnuvasında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı Fenerbahçe 54-71 kazandı.
14. kez gerçekleştirilen Erciyes Cup Basketbol turnuvasının ilk gününün üçüncü maçında İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçı kazanan taraf Fenerbahçe oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle Siksniute, Mlica Jovanovic, Cristian Dos Santos
Fenerbahçe: Duygu Özen, Shelby Cheyanne Cheslek, İdil Saçılır, Banu Şimşek, Sevgi Uzun, Merve Arı, Tuğçe Canıtez, Cecilia Zandalasini
Periyotlar: 1. Periyot: 14-10 (İzmit Belediyespor) 2.Periyot: 20-17 (İzmit Belediyespor) 3.Periyot: 8-23 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 12-21 (Fenerbahçe)
Devre: 34-27 (İzmit Belediyespor) - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:50 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Erciyes Cup: İzmit Belediyespor: 54 Fenerbahçe: 71 - Son Dakika Spor