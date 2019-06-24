Son Dakika Haberleri: Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi
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Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi

59 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Erciyes Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı.

Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Erciyes Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı.

Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında yapılan müsabakalarda 220 sporcu katıldı ve 6 kategoride 2 gün boyunca ter döktüler. Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici," Erciyes Kupası Satranç Turnuvası, yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Yarışan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutlar, emeği geçen antrenör, veli, başhakem ve ebine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Kayseri, Erciyes, Spor
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