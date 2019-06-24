Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi
59 dakika önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Erciyes Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:26 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan Erciyes
Kupası Satranç Turnuvası tamamlandı. Kadir Has
Stadyumu Doğu Loca kısmında yapılan müsabakalarda 220 sporcu katıldı ve 6 kategoride 2 gün boyunca ter döktüler. Satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kayseri Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Murat Eskici," Erciyes Kupası Satranç Turnuvası, yapılan ödül töreniyle tamamlandı. Yarışan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutlar, emeği geçen antrenör, veli, başhakem ve ebine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
Ekrem İmamoğlu son 35 yılın rekorunu kırdı
İstanbul seçiminde bağımsız adaylar ne kadar oy aldı? Rakamlar açıklandı
CHP'li vekilden Ali İhsan Yavuz'a 23 Haziran göndermesi: Bir şeyler hissedebiliyor musun?
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk paylaşım