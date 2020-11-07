Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü

07.11.2020 16:19

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımlı bölgesine kadar yağan kar yağışı yeni sezon için heyecanlandırırken Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonun kontrollü bir şekilde geçeceğini aktaran Erciyes A.Ş.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımlı bölgesine kadar yağan kar yağışı yeni sezon için heyecanlandırırken Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonun kontrollü bir şekilde geçeceğini aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, Avrupa'da kısıtlamaların devam etmesinin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda birkaç gündür yağan kar yüzleri güldürdü. Dağın 2 bin 500 rakımlı bölgesinde yaklaşık 15 santime kadar ulaşan kar kalınlığı, Erciyes'i doğal örtüsü olan beyaza bürüdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından yaz boyunca yeni sezon hazırlıkları tamamlanırken, pandemi dolayısıyla da gerekli tedbirler alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonun kontrollü bir şekilde geçeceğini aktaran Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, Avrupa'da kısıtlamaların devam etmesinin kendileri için bir şans olduğunu aktardı. Akşehirlioğlu, "Birkaç gün önce yağan karla birlikte Erciyes beyaz örtüsüne bürünmüş oldu. 2 bin 500 rakımlara kadar kar yağışı gerçekleşti, yaklaşık 15 santim civarında o bölgelerde, daha üstlere çıkıldıkça tabi daha yüksek kar yağışları mevcut. Bunlar güzel haberler kayak sezonu için. Zaten sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yazın hizmetimize başlamıştık. Özellikle bisiklet yarışları, kampları daha sonra futbol sahalarımızın hazırlaması ve gurbetçi misafirlerimizi gondollarımızda ağırladık. Tabi bir taraftan da kış hazırlıklarımız devam etti. Şuanda onları da tamamlamış ve artık kışa hazır bir vaziyette bekliyoruz. İnşallah bu kar yağışı devam edecek, biz de suni karlamayla takviye edeceğiz. Kısa sürede inşallah kayak sezonunun başlamasını hepimiz bekliyoruz. Bu sene salgının etkisinde olacak. Onunla alakalı tüm tedbirlerimizi almış durumdayız kayak merkezi olarak. Özellikle Avrupa'daki kısıtlamaların devam etmesi bizim için bir şans olacak. Kış turizmimizin daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Zaten doğası gereği kask, mesafe ve maske kullanımı gerektiren, soğuğa karşı kalın kıyafetlerin giyilmesi gerektiği bir spor olduğu için de daha tedbirli, güzel bir sezon geçireceğiz. Keyifli bir sezon olacak ama bu sene biraz farklı kontrollü bir sezon olacak" dedi.

-İHA-

Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü

Kayak Merkezi, Koronavirüs, Erciyes, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kalınlığı 15 santime ulaştı, zirve beyaza büründü - Son Dakika


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