Erciyes Teknopark, 151 akademik girişimle bu alanda 1. sırayı aldı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Akademik Girişimlerin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, Erciyes Teknopark'ın bugüne kadar toplam 151 akademik girişime ev sahipliği yaparak tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında 1. sırada yer aldığını açıkladı.

Çalış, yazılı açıklamasında, Erciyes Teknopark'ın araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin ve kentte yer alan diğer üniversitelerin akademik birikimlerini girişimciliğe dönüştürmeleri için önemli rol oynadığını belirtti.

Akademik girişimciliğin inovatif, bilgiye ve araştırmaya muhtaç yeni nesil teknolojilerin gelişimi için son derece önem arz ettiğini aktaran Çalış, şunları kaydetti:

"Biz her akademik çalışmanın bu bakımdan değerini ve önemini kavramış bulunuyoruz. Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir. Erciyes Teknopark'ta yer alan bu firmalarda 700'den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 168 Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar akademik girişim kökenli firmalarda toplamda 579 Ar-Ge projesi ve 130 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaşılmıştır. Ayrıca 10 milyon dolardan fazla ihracat bu firmalar sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamıştır."