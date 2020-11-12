Erciyes Üniversitesi, 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi, 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi

12.11.2020 13:11
Erciyes Üniversitesi, 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), sahibi olduğu 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), sahibi olduğu 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, ERÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan teknoparkta 244 Ar-Ge firmasının bulunduğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana 1409 Ar-Ge projesiyle 1,3 milyar lira ciroya ulaşan teknoparkın, büyüyen Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolunda yeni hedeflerle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çalış, "Gelişen ve büyüyen bir yapı olan Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projeleri için Erciyes Teknopark'ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuruyoruz. 8 işlikli ilk merkezimiz tamamlandı. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız." dedi.

Çalış, 5 ayrı patenti aynı anda lisanslayarak yine bir ilke imza attıklarını dile getirerek, üniversitelerinin araştırma performansının her geçen gün katlanarak artmasının önemli bir öncelikleri haline geldiğini ifade etti.

İki yeni genetik tanı kiti geliştirildi

Bu doğrultuda teknoloji transferinin de kendileri için son derece önemli olduğunu söyleyen Çalış, şunları kaydetti:

"Bilgiye dayalı ekonomilerin gelişiminde patentler ön plana çıkmaktadır. Erciyes Üniversitesi olarak bugün burada 5 ayrı patentimizi aynı anda lisanslayarak yine bir ilke imza atıyoruz. 2 yeni nesil genetik tanımlama kiti patentini Detagen Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezine, insansız hava araçları ve rüzgar türbinlerinin kanat performanslarının artırılmasına yönelik 3 patenti de MSG Teknoloji Şirketine lisanslamış bulunuyoruz. Lisanslaması gerçekleşen bu buluşların hem firmalarımıza hem üniversitemize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bu protokollerle Erciyes Üniversitesi tarafından üretilen bilginin topluma faydalı ürünlere dönüşmesi sağlanmıştır. Erciyes Üniversitesi olarak şehrimize ve ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması için portföyümüzde yer alan patentlerimizi lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi adına çalışmalarımız devam edecektir."

Konuşmaların ardından Çalış ile Detagen Genetik Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Elkatmış ve MSG Teknoloji Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç arasında imzalanan lisans sözleşmesiyle 5 ayrı patent ticarileştirildi.

Erciyes Üniversitesi, araştırma, Genetik, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesi, 5 buluşun patentini üretici firmalara lisanslayarak ticarileştirdi - Son Dakika


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