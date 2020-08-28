Erciyes Üniversitesi'nde "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Dış Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi. ERÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırçı, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, toplantının amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

Kurumsal akreditasyon için paydaşların görüşlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitesi 42 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversitedir. Kaliteye önem veren kurumsal bir üniversiteyiz. 2016 yılından itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi olup, başarmış bir üniversiteyiz. Yükseköğretim Kalite Kurulu üniversiteleri kurumsal akredite etme kararı aldı. Biz çok sevinçliyiz. 60'da fazla üniversite akredite olmak için başvurdu. Ama seçilen 11 üniversiteden birisi biz olduk. Hatta birçok üniversiteye de çalışmalarımızla örnek olduk. Birçok üniversiteye de bu alanda biz yardımcı olduk. Gerçekten öncü olduğumuzu gururla söyleyebilirim" dedi.

ERÜ Rektöründen sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında 42 yıllık geçmişi ile Erciyes Üniversitesi'nin, Kayseri'ye önemli katılar sağladığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay Yükseköğretim Kurumlarında Kurumsal Akreditasyon Programı konulu bir sunum yaptı. Sunumunda Prof. İlkay "Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP)'nın yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir değerlendirme yöntemi" olduğunu belirterek, KAP programının kazanımlarını, uygulama basamaklarını, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2020 yılında KAP Programına alınan 11 yükseköğretim kurumunu sıralayarak, ERÜ'nün bu listede yer alan 3 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirtti. Prof. İlkay ayrıca kurumsal akreditasyonda değerlendirilen başlıkları, değerlendirme şeklini ve akreditasyon kararının nasıl alınacağını anlattı. Prof. İlkay ERÜ'nün hedefinin kurumsal akreditasyon çalışmalarını 5 yıl süreyle verilen tam akreditasyonu alarak taçlandırmak olduğunu vurguladı.

Bu sunumun ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sırayla bütün paydaşlara söz vererek görüş, önerileri ve değerlendirmelerini paylaşmalarını sağladı. - KAYSERİ