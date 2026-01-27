Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek

Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek
27.01.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yapılacak 800 yataklı yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesine (ERÜ) yapılacak 800 yataklı yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, 2026 yılı yatırım programına alınarak, ERÜ Tıp Fakültesine kazandırılacak 800 yataklı yeni hastane projesi hakkında ERÜ senato üyelerine bilgi verdi.

Hastane binasının maketi üzerinden projenin genel yapısı, teknik özellikleri hakkında bilgi veren Altun, projenin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Hastanenin sismik izolatörlü bir yapıya sahip olacağını vurgulayan Altun, sürdürülebilirlik açısından da yapılacak binanın kendi enerjisini üreten ve yağmur suyunun sulama suyu olarak kullanılacağı bir proje olduğunu belirtti.

Projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Altun, "Yıl sonu itibariyle projemizi tamamladık. Bu süreç tamamlandıktan sonra yapım süreci artık gündeme geldi. Bu da Resmi Gazetede yayımlanarak 2026 yılı yatırım programına alınmış oldu. Bunun anlamı üniversite hastanemizin yapılması için 2026 yılı içerisinde ihale süreci yapılmış olacak. Devamında da inşaatına başlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hastane, Erciyes, Kayseri, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
Ahmet Çakar Hadise’den özür diledi, helallik istedi Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi
Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi Şiddetli fırtına cami minaresine zarar verdi
NTV’nin işten çıkardığı Hüseyin Günay’ın yeni adresi belli oldu NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu
Eyüpspor’un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol ofsayta takıldı
Haberler.com’un mutlu günü Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 17:34:29. #7.11#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesinin yeni hastane binası kendi enerjisini üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.