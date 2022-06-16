Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak - Son Dakika
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Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak

16.06.2022 13:08
Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mayıs ayında başlayan yapımda rol alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak.

Özyağcılar'ın, başrolleri Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizinin yapımcılığını Yalçın Arı ile Uğur Uzunok, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

"Balkan Ninnisi'nin izleyicilerin gözdesi olacağına inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyağcılar, dizide oynama teklifi yapıldığında çok heyecanlandığını belirterek, "Burada Makedonya'da çekilen 'Elveda Rumeli' dizisinin bir heyecanı vardı. Hikayeyi de çok sıcak buldum. TRT'yle de daha önce çalışmışlığım var. 'Bizimkiler' dizisinden bu yana, çok eskiden beri TRT'ye destek veriyoruz. Bunların hepsi örtüşünce ve rolü de sevince 'Balkan Ninnisi' ailesine katıldım ve Üsküp'teyim. İnşallah seyirci de dizimizi beğenir ve uzun yıllar izleyiciyle buluşur." ifadelerini kullandı.

Özyağcılar, köfteci rolünü daha önce canlandırmadığına işaret ederek, daha önce rol aldığı Elveda Rumeli dizisinin çok büyük reyting aldığını ve Balkanlar'da yaşayan Türklerin hatıra defterlerinin açılmasını sağladığını kaydetti.

Dizinin sıcak bir öyküsü olduğuna vurgu yapan sanatçı, "Çok iyi bir kastımız var. O bakımdan çok umutluyum. Ben her zaman söylüyorum dizi filmlerde en önemli olan senaryodur. Dizinin senaryosu da çok güzel, çok samimi. Sevileceğine ve izleyicilerin gözdesi olacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdal Özyağcılar, Üsküp'te en çok Türk Çarşısı ve Taş Köprü'yü sevdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Üsküp çok yeşil bir yer. Havası güzel. Biraz sıcak. Kışın da soğuk olacak. Ohrid de çok güzel bir yer. Makedonya'nın güneyi, Antalya'sı, Marmaris'i, Bodrum'u gibi bir yer. Tabii Türkiye'ye sürekli gidip geleceğim. Güzin de Üsküp'e gelecek. Kızım ve oğlum, hatta torunum da gelecek. Sevdiğim bazı arkadaşlarım da gelecek ziyarete. Boş zamanlarımda bir gün sonra çekilecek sahneler üzerine dizimize çalışıyorum. Benim günlerim böyle çalışmakla geçiyor.

Anılarımı yazmak istiyorum. Onları saklıyorum. Erdal Özyağcılar'ın deneyimlerinden çıkanları yazmak istiyorum. Özellikle gençlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Şu anda vaktim yok ama ilerde inşallah olacak."

Salgın dönemini stres ve korkuyla geçirdiklerine değinen Özyağcılar, insanı anlatan ve merak uyandıran yapımları ayırt etmeden seyrettiğini dile getirdi.

Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde Köfteci Süleyman karakterini canlandıracak
Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde Köfteci Süleyman karakterini canlandıracak
Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde Köfteci Süleyman karakterini canlandıracak
Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde Köfteci Süleyman karakterini canlandıracak

YORUMLAR
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'Balkan Ninnisi', 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak 'Balkan Ninnisi', 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi? Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi?
Kaynak: AA

Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi'nde 'Köfteci Süleyman' karakterini canlandıracak - Son Dakika

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