Son Dakika Haberleri: Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor
Son Dakika Güncel Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor - Son Dakika

Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor

6 saat önce

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) Erdek Otogarı'nı tadilat ve onarım gerekçesiyle boşaltma kararı aldı.

Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor, System.String[]

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) Erdek Otogarı'nı tadilat ve onarım gerekçesiyle boşaltma kararı aldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Balıkesir Toplu Taşımaya devredilen Erdek Otogarının, BTT tarafından alınan tadilat ve onarım kararıyla boşaltılmasına başlandı.


Erdek Otogarında bulunan otobüs firmaları ile Erdek- Bandırma arası toplu yolcu taşımacılığı yapan Erdek Minibüs-Midibüs-Otobüs Kooperatifinin kullandıkları yazıhaneler, otogar binasında tadilat ve onarım işleri tamamlanıncaya kadar, geçtiğimiz yıllarda yıkılan eski hal binasının olduğu yere yapılan geçici garaj alanında hizmet vermeyi sürdürecekler.


Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., Erdek Otogarındaki otobüs firmaları ve Erdek Minibüs,Midibüs ve Otobüs Kooperatifinin kullandıkları yazıhaneler için çözüm üretirken, otogarda bulunan otel, büfe, kafe ve diğer esnafların tadilat ve onarım sürecinde ne yapacakları kamuoyuna açıklanmadı. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı
Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:00:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdek Otogarı tadilat için boşaltılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]