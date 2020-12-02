Erdem: "Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk" - Son Dakika

Erdem: "Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk"

02.12.2020 10:07
Erdem:

Nilüfer'de engellilere yönelik hizmetlerle son bir yılda yaklaşık 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduklarını belirten Başkan Erdem, engellileri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Nilüfer'de engellilere yönelik hizmetlerle son bir yılda yaklaşık 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduklarını belirten Başkan Erdem, engellileri evden çıkarıp toplumsal hayata kazandırmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "En büyük engel sevgisizliktir. Yaşamlarının çoğunu evde geçiren engelli bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmalarının zeminini hazırlamak gerekiyor. Yolları, kaldırımları engellilere göre düzenlemek yetmez. Sevgiyle tüm engelleri ortadan kaldıralım" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, bir kutlama değil, farkındalık günü olduğunu ve engelli bireylerin yaşamdaki konumlarına dair farkındalığı artırma amacı taşıdığını belirten Başkan Erdem, her yıl çeşitli etkinlikler yapılan 3 Aralık'ta bu yıl pandemi nedeniyle engellilerin sağlığını düşünerek etkinlik yapılmadığını kaydetti.

Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır engelsiz bir kent oluşturmaya, Nilüfer'i erişilebilir ve herkes için eşit fırsatların olduğu bir kent haline getirmeye çabaladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem, "Engelliler için fiziksel düzenlemelerle mekanları erişilebilir kılmak yetmez. Engellilerin bilgiye erişimini de kolaylaştırmak gerek. Onların toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmalarını, sosyalleşmelerini de sağlamak gerek. Yani sadece fiziksel değil duygusal engelleri de ortadan kaldırmak gerek" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2011 yılında hizmete açtığı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde çeşitli engelli gruplarına yönelik eğitim ve atölye çalışmaları yapıldığını ve engelli vatandaşların evden çıkıp birey olarak sosyal yaşama katılmalarına zemin hazırlandığını vurgulayan Başkan Erdem, Nilüfer'de kütüphane hizmetlerinin de engellilerin bilgiye erişimini sağlama hedefiyle düzenlendiğini hatırlattı.

Görme engellilerin kitaba erişimini kolaylaştırmak için Nilüfer'de evlere sesli kitap servisi yapan Nilüfer Belediyesi, sadece görme engellilere değil tüm engelli bireylere, istedikleri ödünç kitapları kurye ile evlerine ulaştırıyor. Bursa'nın ilk görme engelliler kütüphanesini de Akkılıç Kütüphanesi bünyesinde oluşturan Nilüfer Belediyesi, 81 adet braille kitap ile görme engellilere hizmet veriyor. Kabartma klavyenin de bulunduğu Akkılıç Kütüphanesi'nde ekran seslendirme programları aracılığı ile internete girebilen görme engelliler, kabartma yazı çıktısı alabilen yazıcı sayesinde, okumak istedikleri metinlerin çıkısını da alabiliyorlar. Kütüphanelere kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 engelli bireyin bulunduğu Nilüfer'de, tüm bu hizmetler bedelsiz sunuluyor.

Görme engellilere sağlanan bilgisayar eğitimi ve bilgiye erişim olanaklarının, onlar için dünyaya açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sadece görme engelliler değil Bizim Ev çatısı altında çeşitli engelli guruplarına verilen eğitimler onları dış dünyaya hazırlıyor, onları sosyalleştiriyor ve dört duvar arasında süren yaşamlarını değiştirip birey olmalarını sağlıyor. İşin bu yönünü çok önemsiyoruz. 2020 yılında Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi bünyesindeki; zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik el sanatları atölyeleri, spor, hobi etkinlikleri, görme engelli bireylere yönelik bağımsız hareket eğitimi, Braille alfabe, iletişim araçlarında erişilebilirlik ve bilgisayar eğitimleri, kitap okuma atölyesi, yoga çalışması, seramik çalışması ve tiyatro oyunu yazımı çalışmaları, beslenme seminerleri, müzik atölyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık kursu, engelsiz ulaşım, psikolojik destek hizmeti, engelli bireylerin yakınlarına yönelik pilates çalışmaları, okuma grupları, Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen ücretsiz tatil olanağı ve Tekerlekli Sandalye Tamirevi hizmetleri ile yaklaşık 3 bin 500 engellinin hayatına dokunduk. Bu merkezimizin mekan olanaklarını genişletmek için çalışıyoruz. 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete sunulacak yeni bina ile hem tüm engelli gruplarına, hem de daha fazla sayıda engelliye hizmet verebileceğiz." - BURSA

Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk
Erdem: Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk

nilüfer belediyesi, Görme Engelli, Engelli, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdem: 'Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Tuvalete gitmek için uyanan baba oğlunu kanlar içinde buldu Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak Murat 124'ünü lüks araçla takas etmedi, torununa miras bırakacak Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı Akrobeto'nun Bundesliga sunumu izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı         
10:43
Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı Maradona'nın kalbi 500 gram fazla bulununca, incelenmek için cansız bedeninden çıkarıldı         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir         
09:00
Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor         
08:41
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü Çin'de rögar kapağına maytap atan çocuk ölümden döndü         
20:53
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 10:50:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdem: "Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei