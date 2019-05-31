Erdem Yener'in Yeni Sıngle'ı: "Bağrı Yanık Dostlara"  Film Olmuş Şarkıların Üçüncüsü Yayınlandı!

Başarılı sanatçı Erdem Yener
, Film Olmuş Şarkılar serisinin üçüncü single'ı olan Bağrı Yanık Dostlara şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.
Sözleri Zihni Küçümen'e, bestesi Selmi Andak
'a ait olan şarkının düzenlemesi Gürkan Bozacı ve Erdem Yener imzası taşıyor.
Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği projede, dönemin iz bırakan şarkılarından Bağrı Yanık Dostlara şarkısının klip çekimi için ekip arkadaşları ile kamera karşısına geçen Erdem Yener, klibin yönetmenliğini de kendisi üstlendi.
Erdem Yener'in Film Olmuş Şarkılar projesinin üçüncü teklisi Bağrı Yanık Dostlara, 31 Mayıs tarihinde PRMO ( Pop Rock Mahsülleri Ofisi ) etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!
Erdem Yener Kimdir ?
8 Mayıs 1981'de İskenderun
'da doğdu.
1999 yılında Ankara
'da kurduğu +4 isimli grunge rock grubuyla müzik hayatına başlayan Yener 2003 yılında İstanbul
'a yerleşti ve Kedi Müzik'te çalışmaya başladı.
Sonra bu çatı altında "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü","Bir İhtimal Daha Var" gibi sinema filmleri, dizi filmler, "Müslüm Gürses
- Mucize
ve Buluşma","Aylin Aslım- Gülyabani","Tanju Eren - 40" gibi albümler ile single ve bir çok jingle projelerinde söz yazarı, besteci ve aranjör sıfatlarıyla yer aldı.
2008 yılında tüm söz, müzik ve düzenlemeri kendisine ait olan "Kirli" adını verdiği ilk albümünü yayınladı. 2013 yılında ise "Rüyalar Kızı" single'ı müzik marketlerde yerini aldı.
2010 yılında bir markanın reklam yüzü olmasıyla birlikte oyunculuk kariyeri başladı. "Başrolde Aşk
", "Şen Yuva" gibi sitcom'ların ardından "İnsanlar Alemi" ve "Güldür Güldür Show" isimli komedi programında yer aldı. Ayrıca "Mucize"(2015), "Çarşı Pazar" (2015)ve "Dedemin Fişi" (2016) isimli sinema filmlerinde rol aldı.
2016 yılının Kasım ayında "Çıplak" isimli yeni albümünü yayınladı. 2019 yılı başında "Kirli" albümünde bulunan efsane şarkısı Belki, şarkının 10. yılına özel yepyeni düzenlemesi, yeniden yorumu ve Ferman Akgül
düeti ile birlikte Belki10 ismiyle hayranlarının karşısına çıktı. 2019 Mart ayında Film Olmuş Şarkılar Projesi kapsamında Mart ayında "Bana Yalan Söylediler" ve Nisan ayında "Adaletin Bu mu Dünya" teklileri yayınlandı. Proje, 1960'lı yıllardan itibaren Yeşilçam'a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkisinden oluşuyor. Proje seçilen şarkıların yeniden düzenlemesi ve Erdem Yener'in etkileyici yorumu ile farklı bir duygu kazanıyor.