Erdemir ve Bakanlık'tan Şehit Yakınları ve Gazilere Sanat Desteği Protokolü

06.02.2026 14:09
Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' iş birliği protokolü imzaladı. Proje, Türkiye'nin 81 ilinde sanat kursları düzenleyecek ve kursiyerlerin malzeme ihtiyaçları Erdemir tarafından karşılanacak. Hedef, sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak şehit yakınları ve gazilerin sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' iş birliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında 81 ilde şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenecek sanat kurslarında kursiyerlerin malzeme ihtiyacı Erdemir tarafından karşılanacak.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası T.A.Ş. (Erdemir), sosyal sorumluluk vizyonuyla anlamlı bir projeye adım attı. Erdemir ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü arasında 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Ankara'da Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Protokol, Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt tarafından imzalandı.

81 İLDE ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE SANAT KURSLARI

İmzalanan protokol kapsamında Erdemir, Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı'nın yürütülmesi ve malzeme temini için maddi destek sağlayacak. Programa katılan kursiyerlerin tüm sanat malzemeleri Erdemir tarafından karşılanacak.

Türkiye'nin 81 ilinde açılacak kurslarda, şehit yakını ve gaziler birbirinden farklı sanat branşlarında eğitim alabilecek. Kursiyerlerin eğitimlerde yapacakları sanat eserleri ile hem kendilerini ifade etmesi hem de sanatın iyileştirici gücüyle özgüven kazanarak sosyal hayata daha güçlü katılmaları hedefleniyor.

Sanat kursları çeşitli illerde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile Destek Merkezleri (ADEM), Halk Eğitim Merkezleri, belediyeler, üniversiteler ve Gençlik Merkezleri ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek.

'KAHRAMANLARIMIZIN VE AİLELERİNİN YANINDAYIZ'

İmza törenine katılan Erdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Serdar Başoğlu "Bu proje, emek ve alın teriyle büyüyen OYAK Grubu'nun, şehit yakınları ve gazilerimiz için sorumluluk üstlenmeye devam ettiğinin güçlü bir göstergesidir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak; toplumsal fayda üreten, ülkemizin ve milletimizin değerleriyle bütünleşen projeleri önceliklerimiz arasında değerlendiriyoruz" dedi.

Başoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Erdemir, Türkiye'nin lider entegre çelik üreticisi olmanın ötesinde topluma dokunan güçlü bir kurumsal vatandaş olmayı misyon edinmiştir. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü, kahramanlarımızın ailelerine ulaştıracak olan bu projenin yakın takipçisi olmaya devam edecek; çok daha geniş kitlelere ulaşması için desteğimizi sürdüreceğiz."

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ise imza töreninde projenin önemine dikkat çekti. Kurt "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz, devletimizin gönlündeki en müstesna yerdedir. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak onların sosyal hayata katılımını güçlendirecek bu proje, kamu ile özel sektör iş birliğinin örnek bir modelidir. Erdemir'e bu anlamlı destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Türkiye, Erdemir, Kültür, Sanat, Son Dakika

