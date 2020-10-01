Erdemli Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erdemli Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı, kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 12 madde görüşüldü. Yoklamanın ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçilen meclis toplantısında, 2021 mali yılı bütçesi, vergi harcı ve ücret tarifesi, Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in isminin yaşatılması için uygun yere şehidin isminin verilmesi gibi konular görüşüldü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Ekim ayının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla, kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - MERSİN