Erdemli'de vatandaşlara fidan ve ağaç bakımı eğitimi - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde vatandaşlara yönelik arazi eğitimi düzenlendi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi'nde ekipler tarafından, "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planları" kapsamında faydalanma hakkı verilen alanlarda vatandaşlara fidan ve ağaçların bakımı konularında eğitim verildi.

Arazi eğitimine İl Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimde, ceviz ve badem ağaçlarında budama, gübreleme, sulama, çeşit değiştirme aşısı ve zararlılarla mücadele anlatıldı.