Erdemli OSB için geri sayım başladı - Son Dakika

Erdemli OSB için geri sayım başladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılacak Erdemli Karma Organize Sanayi Bölgesi için geri sayım başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılacak Erdemli Karma Organize Sanayi Bölgesi için geri sayım başladı. Erdemli OSB'nin yer seçimi toplantısı, ilgili kurumların katılımıyla Erdemli Belediyesinde yapıldı.

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Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ekonomisine can katacak Erdemli Karma Organize Sanayi Bölgesinin yapımında bir adım daha atıldı. Erdemli OSB'nin yer seçimi toplantısı, Erdemli Belediyesinde yapıldı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Mersin Valiliği temsilcileri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Fikir alışverişinde bulunulan toplantıdan sonra alınan kararlar doğrultusunda değerlendirmede bulunan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, "Gelecek nesillerimiz için projeler yapıyoruz. Yapılacak olan yatırımların Erdemli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Erdemli Organize Sanayi Bölgesi, istihdam ve kalkınma için çok önemli. Erdemli'nin sanayi, turizm, alanında kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdemli OSB için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi

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