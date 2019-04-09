Erdemli'yi Dolu Vurdu
44 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:12 Kaynak: İHA
'in Erdemli
ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup
, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu bölgelerde adeta kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. Yağış dolayısıyla meyve bahçeleri ve açıkta dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda büyük ölçüde zarar meydana geldi. - MERSİN
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