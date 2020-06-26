Erdoğan'a türkü okuyan öğrenci: Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi telekonferans yönetimiyle görüştüğü ve beraber türkü söylediği Ozan Ferhat Aktaş (18), duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Görüşmede, çok heyecanlandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır'a davet etmeyi unuttuğunu belirten Aktaş, "Sınav heyecanım bir nebze de olsa giderildi. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımızı Diyarbakır'a davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS öncesi çeşitli şehirlerden öğrencilerle, video konferans yoluyla görüşme yaparak, sorularını cevapladı. Görüşme sonunda Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ozan Ferhat Aktaş'ın sazını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aktaş'tan türkü söylemesini istedi. Kendisinin saz, sınıf arkadaşı Ahmet Hüseyin Yıldız'ın gitar çaldığı ve okul müdürü Hanifi Yıldız'ın da seslendirdiği 'Fincanın Etrafı Yeşil' türküsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
"Çok mutlu olduk. Yarınki sınavımız için de motive edici bir etki yarattı. YKS'den sonra nasip olursa konservatuar düşünüyorum."