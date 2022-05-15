Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak... - Son Dakika
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Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...

15.05.2022 15:38

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dün yaptığı imalı paylaşımın ardından bugün yeni bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "başkan" olarak söz etti. Bayraktar, "Beni haksız yere attığına inanıyorum" dedi ve buna rağmen Erdoğan'a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Son dönemde yaptığı imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, önceki gün Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

MESAJININ ERDOĞAN'A GÖNDERME OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Mesajında "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" ifadelerine yer veren Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastettiği ileri sürüldü.

İmalı paylaşımı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlanan Bayraktar yeni tweet'inde bu kez 'başkan' ifadesini kullandı

TARTIŞMA YARATAN İDDİA SONRASI YENİ PAYLAŞIM

Gündem olan iddianın ardından bugün yeni bir paylaşım daha yapan Eski Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Başkan" olarak söz etti. Bayraktar attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;

"Sn.R.T.ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak Partimden ve Reisten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir."

İmalı paylaşımı Erdoğan'a gönderme olarak yorumlanan Bayraktar yeni tweet'inde bu kez 'başkan' ifadesini kullandı
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