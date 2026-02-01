Erdoğan'dan Çıldır Havalimanı'na Ticari Uçuş Talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erdoğan'dan Çıldır Havalimanı'na Ticari Uçuş Talimatı

Erdoğan\'dan Çıldır Havalimanı\'na Ticari Uçuş Talimatı
01.02.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyaretinde Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için talimat verdi. Aydın Ticaret Odası'nın Ocak ayı olağan meclis toplantısında bu konu ana gündem maddesi oldu. Havalimanının açılmasının Aydın ekonomisine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. AYTO Başkanı Hakan Ülken, havalimanının Aydın için stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, sürecin takip edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için talimat verdiğini açıklamasının ardından, Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısında da Çıldır Havalimanı konusu ana gündem maddelerinden biri oldu.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. AYTO Başkanı Hakan Ülken'in başkanlığında yapılan toplantıda, 2026 yılına yönelik stratejiler, projeler, üyelerin sorun, talep ve çözüm beklentileri ele alınırken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'a kazandırılması konusu da kapsamlı şekilde istişare edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Aydın'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için çalışmaların başlatılacağını açıklaması ve ilgili kurumlara talimat verdiğini ifade etmesi, kentte büyük heyecan oluşturmuştu. Bu gelişmenin ardından AYTO Meclisi'nde de Çıldır Havalimanı'nın Aydın ekonomisine sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı.

AYTO'nun, Çıldır Havalimanı'nın Aydın'a kazandırılması için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğü, belirli aralıklarla hazırlanan fizibilite raporlarının Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulduğu hatırlatıldı. Toplantıda, havalimanının ticari uçuşlara açılmasının, sanayi, tarım, turizm ve ihracat başta olmak üzere Aydın'ın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağı vurgulandı.

AYTO Başkanı Hakan Ülken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın için stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek, sürecin yakından takip edileceğini ve Aydın iş dünyasının beklentilerinin ilgili mercilere iletilmeye devam edileceğini ifade etti. Ülken, açıklamasında "Ocak ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. 2026 stratejilerimizi, projelerimizi, Üyelerimizin sorun talep ve çözüm beklentilerini, Çıldır Havalimanı konusu başta olmak üzere Aydın'ımızın ekonomik kalkınması adına tüm alanlarda hamle setlerimizi istişare ettik" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çıldır Havalimanı, Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan'dan Çıldır Havalimanı'na Ticari Uçuş Talimatı - Son Dakika

Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:45:11. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Çıldır Havalimanı'na Ticari Uçuş Talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.