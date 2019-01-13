Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan, "Lefter Küçükandonyadis"İ Anma

Erdoğan'dan, "Lefter Küçükandonyadis"İ Anma

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.

Erdoğan'dan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümü nedeniyle saygıyla andığını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 7. yılı nedeniyle tweet attı.

"@Fenerbahce" etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: .

"Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Lefter Küçükandonyadis, Güncel
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