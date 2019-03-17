Erdoğan: "Ey Avrupa Parlamentosu, Diyorsun Ki 'Avrupa Birliği ile Müzakerelerini Türkiye'nin...

Erdoğan: "Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 'Avrupa Birliği ile müzakerelerini Türkiye'nin durduralım'. Tamam ne kadar güzel, hadi.

Erdoğan: "Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 'Avrupa Birliği ile müzakerelerini Türkiye'nin durduralım'. Tamam ne kadar güzel, hadi. Senin aldığın kararların kıymetiharbiyesi yok o ayrı bir mesele ama Avrupa Birliği böyle bir karar alsa ne kadar güzel, ne kadar hayırlı olur. Biz de bu kararınızı bekliyoruz zaten. Alın bu kararı, biz hazırız. Ama alamazlar."

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