Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.