Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü - Son Dakika

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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