Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:39 Kaynak: DHA
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