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Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak - Son Dakika

Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak

03.02.2022 09:44
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak

TRABZON'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme;

TRABZON'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminde 'Heyamo' ağıtını seslendiren lise öğrencisi Ceren Ece Öksüz (16), ağıtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda canlı seslendirdi. Duygulanan Erdoğan'ın tebrik ettiği Öksüz, "Cumhurbaşkanımıza ağıtı canlı seslendirmek benim için gurur ve onurdur. Rabb'imin izniyle halkımızın kabul ettiği bir sanatçı olmak istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 'Gençlik Buluşması' adlı programa katıldı. Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz, yanında oturduğu Erdoğan'a, "Eren Bülbül filmini izlediniz mi, nasıl buldunuz?" diye sorup, filmdeki 'Heyamo' ağıtını kendisinin seslendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Öksüz, ağıtı canlı performansla da okudu.

'GURUR VE ONUR'

Ceren Ece Öksüz, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlatarak, "Cumhurbaşkanımızla güzel bir ortamda bulunduk. Gençlerle böyle bir buluşma sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Sohbet esnasında kendisine Eren Bülbül'ün filmini izlerken neler hissettiğini sordum. Filmi yapanların çok güzel bir iş çıkardığını söyledi. Bana 'filmi izledin mi?' dedi. 'Ağıtı ben seslendirdim' dedim. Şaşırarak 'gerçekten mi, ciddi misin?' diye sordu. 'Göster bakalım sen misin?' diye sorunca ben de canlı okudum. Beni dinledikten sonra çok duygulandı. Çok beğendiğini söyleyerek tebrik etti. 'O sesi ben çok beğenmiştim, o sese ödül vermek lazım' dedi. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri için teşekkür ediyorum. Böyle bir sinema filminde yer almak beni çok gururlandırdı. Cumhurbaşkanımıza canlı ağıtı seslendirmek benim için gurur ve onurdur. Rabb'imin izniyle halkımızın kabul ettiği bir sanatçı olmak istiyorum" dedi.


Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak
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Eren Bülbül, Trabzon, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ı duygulandıran ağıtı seslendiren liseli Ceren'in hayali ses sanatçısı olmak - Son Dakika
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