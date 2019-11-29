Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına gitti.

Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, Lojistik Destek Taburunda tezkeresine 10 gün kalan bir askere de kalemini hediye etti.