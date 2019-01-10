Erdoğan ile Görüşen İmamoğlu: 'Cumhurbaşkanı Tarafınızdan Oyunuza Talibim' Dedim Gülümsedi (1)
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşen CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. 'Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Beştepe
'de görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu görüşmeye ilişkin, "Çok güzel bir sohbet oldu. İstanbul ağırlıklı İstanbul'u konuştuk. İstanbul ile ilgilli tecrüblerini, tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı faydalanacağımız. Dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir süreci başlatmak. Bu manada faydalı güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet ortamını sağladığı için çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim. Oyunu istedim. Gülümsedi" diye konuştu.
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-İmamoğlu'nun açıklaması genel ve detaylar
Hakime TORUN/ ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:44 Kaynak: DHA
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