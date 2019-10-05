Erdoğan makam araçları Audi'den Passat'a çevrilsin dedi, devlet başkanlarında durum ne?
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Erdoğan'ın Audi'ler Passat'a çevrilsin sözleriyle birlikte makam araçları özellikle de devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı araçlar tekrar gündeme geldi. Biz de bazı ülkelerin devlet başkanı ve başbakanlarının kullandığı makam araçlarını derledik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yatırım planları yapan Volkswagen'e jest olarak AK Parti yöneticilerine tahsis edilen 19 Audi marka makam aracının Passat'la değiştirilmesi talimatını verdi. Erdoğan bundan sonra da kamudaki kullanılan makam araçlarında Passat tercihinin öne çıkarılmasını istedi.
Bu sözlerle birlikte makam araçları, özellikle devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı araçlar tekrar gündeme geldi. İşte dünya liderlerinin kullandığı makam araçları ve özellikleri.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31
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