Son Dakika Haberleri: Erdoğan makam araçları Audi'den Passat'a çevrilsin dedi, devlet başkanlarında durum ne?
Son Dakika Dünya Haber

Erdoğan makam araçları Audi'den Passat'a çevrilsin dedi, devlet başkanlarında durum ne?

22 dakika önce

Erdoğan'ın Audi'ler Passat'a çevrilsin sözleriyle birlikte makam araçları özellikle de devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı araçlar tekrar gündeme geldi. Biz de bazı ülkelerin devlet başkanı ve başbakanlarının kullandığı makam araçlarını derledik

Erdoğan makam araçları Audi'den Passat'a çevrilsin dedi, devlet başkanlarında durum ne?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yatırım planları yapan Volkswagen'e jest olarak AK Parti yöneticilerine tahsis edilen 19 Audi marka makam aracının Passat'la değiştirilmesi talimatını verdi. Erdoğan bundan sonra da kamudaki kullanılan makam araçlarında Passat tercihinin öne çıkarılmasını istedi.


Bu sözlerle birlikte makam araçları, özellikle devlet ve hükümet başkanlarının kullandığı araçlar tekrar gündeme geldi. İşte dünya liderlerinin kullandığı makam araçları ve özellikleri.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Passat, Audi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan talimatı verdi, namlular Suriye'ye döndü
Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesince, AK Parti'yle CHP'nin anlaştığı ortaya çıktı Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 21:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan makam araçları Audi'den Passat'a çevrilsin dedi, devlet başkanlarında durum ne?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]