Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir... - Son Dakika

Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir...
Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir.
Erdoğan: "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde ifade ediyoruz ki milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir."
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:57 - Kaynak: AA
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