Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısının gündemini sözde Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek ve strateji geliştirmek için 'özerk ve sivil bir yeni yapı' önerisi oluşturdu. Erdoğan, brifingden sonra gerekli çalışmalar için talimat verdi.

Türkiye'nin dış politika konuları arasında sık sık gündeme gelen sözde Ermeni soykırımı iddialarına yanıt vermek ve strateji geliştirmek için "özerk ve sivil bir yeni yapı" oluşturulması önerildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da YİK toplantısında gerekli talimatları verdi ve çalışmalar başladı.

YİK TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda, önerinin sahibi kurul üyesi Cemil Çiçek ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Seyit Sertçelik bu konuda brifing verdi. Toplantıda, Türkiye'nin Ermeni iddialarıyla doğrudan ilgilenen, bu konuda argüman ve strateji geliştiren tek bir kurumunun olmadığı dile getirildi.

MGK'nın takip ettiği bu konunun 2015'te yapılan yasa değişikliği ile kurumdan alındığı, Başbakanlık Yakın Tarihi Araştırmalar Merkezi'ne verildiği, bu kurumun da Başbakanlığın lağvedilmesinden sonra işlevsiz kaldığı ifade edildi.

HÜKÜMETTEN BAĞIMSIZ OLACAK

Konunun sadece siyasi değil, kültür, tarih, propaganda, hukuk gibi boyutlarına bir bütün olarak bakacak ve tek işi bu olacak bir kuruma ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bu kurumun direkt hükümetle ve devletle ilişkisi olmayan özerk, bağımsız bir sivil yapı olması kararlaştırıldı.