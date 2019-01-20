Son Dakika Haberleri: Erdoğan Trump ile Münbiç'i Görüştü

Erdoğan Trump ile Münbiç'i Görüştü

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan Trump ile Münbiç'i Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Münbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini sunarak bu elim olayın, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini belirtti. İki lider görüşmede, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump güvenli bölge hakkında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genelkurmay başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacmimizin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Donald Trump, Güncel
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