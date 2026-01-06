Erdoğan ve Trump'tan Önemli Telefon Görüşmesi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarına ilişkin, "Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı" açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

