Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Üçlü Zirve sonrasında ortak basın toplantısından kareler - Son Dakika
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