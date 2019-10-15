Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak...

Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak...

2 saat önce

Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Azerbaycan, Karabağ, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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