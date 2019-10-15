Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak...
2 saat önce
Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: AA
Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun en kısa sürede barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü esasında çözülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu