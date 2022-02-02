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Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

02.02.2022 13:32
Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Ereğli Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Vekili Gönül Çelik, Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Toplantıda, belediyede unvan ve derece değişikliği, ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait ihdas parsellerin satış ve takası, Zabıta Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması, zabıta hizmetlerinde kullanılması amacıyla araç alımı maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

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Halil Posbıyık, Evlilik, Ereğli, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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