Ereğli'de 110 ton katı atık zorlu şartlarda terfi istasyonuna taşınıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde günlük 110 ton katı atık toplanıp terfi istasyonuna tahliye ediliyor.

Zorlu hava koşullarında Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin olumsuz hava şartlarına rağmen özveri ile çalıştığı belirtilerek, "Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışının devam ettiği ilçemizde, ekiplerimiz 110 ton katı atığı çöp kamyonları ile topluyor. Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı Ereğli-Zonguldak karayolu Soğanlı rampasında bulunan Katı Atık Terfi İstasyonuna toplanan atıklar kamyonlar ile taşınıyor" denildi.

Açıklamada, belediye ekiplerinin yol güzergahını açık tutmak için de iş makineleri ile çalıştığı kaydedildi.