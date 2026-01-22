Ereğli'de Akaryakıt İstasyonu Soygunu: 4 Şüpheli Yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunu silahla soyan 4 şüpheli yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çömlekci Mahallesi İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.