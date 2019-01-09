Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından aşırı buzlanmaya karşı okul önleri, sağlık merkezleri ve hastane yollarının yanı sıra ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.
Uysal, ekiplerin 3 ayrı tuz stok noktasından hareket ederek 5 farklı bölgeye tuzlama çalışması yaptığını aktararak, 3 hastanın da zabıta ve itfaiye ekiplerince hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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