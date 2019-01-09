Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından aşırı buzlanmaya karşı okul önleri, sağlık merkezleri ve hastane yollarının yanı sıra ana arterler ile yaya yollarında tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Uysal, ekiplerin 3 ayrı tuz stok noktasından hareket ederek 5 farklı bölgeye tuzlama çalışması yaptığını aktararak, 3 hastanın da zabıta ve itfaiye ekiplerince hastaneye ulaştırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Hüseyin Uysal, Uysal, Zonguldak, Güncel
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