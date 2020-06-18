Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu: "İlçede sıkıntı yaşanmasına izin vermedim, vermeyeceğim" - Son Dakika

Zonguldak'ta, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede herkese görev düştüğü belirtti.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede ilçe genelinde bir günde 8 vaka olayının yaşandığını, bir sağlık çalışanın da yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini söyledi.

İlçe genelinde bazı evlerde karantina uygulaması yapıldığını Çayırlı ve Çaylıoğlu köylerinde uygulanan karantina sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Çorumluoğlu, şöyle konuştu:

"Karantina uygulanacak evler belirleniyor. Muhtarlara iletiyoruz, evlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Biz ceza yazmaktan son derece üzüntü duyuyoruz ama başka çaremiz de kalmadı. Bir kişi yüzünden bir apartmanda yaşayanların testleri de ne yazık ki hepsi pozitif çıktı. Bir esnaf yüzünden de o esnaftan alışveriş yapan vatandaşımız da pozitif çıkabilir. Dikkat edelim, 3 bin 180 lira cezası var. Yazıyoruz, üzüntü duysak da yazıyoruz. Benim sorumluluğum bütün vatandaşlarımızın sağlığını korumak. Esnaf üç kuruş fazla para kazanacak diye vatandaşın hayatını tehlikeye atıyorsa cezai müeyyide uygulanacaktır. Virüsün bulaşımına sebebiyet verene de cezai işlem uygulayacağız. Karantinaya uymayarak gezenlere de ceza kesilecek."

Muhtarlara ve imamlara bölgelerinde vatandaşların kurallara uymaları konularında yazılar gönderdiğini dile getiren Çorumluoğlu, "Vatandaşlar tedbir almadan cenazeye gidiyorlar. En büyük sıkıntı cenazeler. Cenazede, mezarlıkta 'Başın sağ olsun' diyerek sarılıp öpüşüyorlar. Bu çok yanlış. Ateş düştüğü yeri yakar, üzülüyor olabilirsiniz ama üzüntümüzü katmerlemeye gerek var mı? Nişan yaptıysanız cümbür cemaat yapmaya gerek var mı? 93 köyde ne kadar tedbir alırsak alalım hepsini alamıyoruz. Vatandaşa da muhtarlarımıza da iş düşüyor." ifadelerini kullandı.

Çorumluoğlu, telefonunun 24 saat açık olduğunu kaydederek, "Beni arasınlar. 'Bizim komşumuzda nişan var.' desinler 10 dakika içerisinde oraya polis ve jandarmayı yığacağız. Bunun için kimseye affımız yok. Bir kişinin tedbirsizliği yüzünden ben bu ilçede sıkıntı yaşanmasına izin vermedim, vermeyeceğim." diye konuştu.