Eren Enerji'den ZBEÜ'ye anlamlı destek - Son Dakika

Eren Holding iştiraklerinden Eren Enerji, COVID-19 yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne 5 adet yüksek akımlı oksijen cihazı bağışladı. Ayrıca 5 adet hasta başı monitörü bağışı için siparişi verdi.

Virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana korona salgınıyla mücadelede önemli bir misyon üstlenen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, COVID-19 vakalarının tedavi ve takipleri büyük bir özen ve hassasiyetle yapılıyor. Üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde kullanılacak yüksek akımlı oksijen cihazları, bir kanül yardımı ile hastanın enstübasyonuna gerek olmadan yeterli oksijenin sağlanmasına yardımcı oluyor. COVID-19 hastalığının tedavisinde önemli bir yere sahip yüksek akımlı oksijen cihazlarına bu dönemde hastanelerde yoğun bir şekilde ihtiyaç duyuluyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "COVID-19 pandemisi mücadelesinde hastanemize yaptığı katkılardan dolayı Eren Enerji'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Süreç boyunca daima desteğini gördüğümüz Eren Enerji'nin bu anlamlı bağışı ile pek çok hastamız sağlığına yeniden kavuşabilecek. Hastanelere yapılan bağışlar önemli bir şeye vesile olup, hayat kurtarabiliyor. Desteklerinden dolayı Eren Enerji'ye hastanemiz, şahsım ve hastalarımız adına teşekkür ederim."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Eren Enerji'ye, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına kritik durumdaki hastaların solunum yetmezliğinin tedavisinde büyük destek sağlayacak cihazların bağışından dolayı teşekkür etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi ve Covid-19 hastalığının çok hızlı bir şekilde ilerleyip, yoğun bakım ihtiyacını artırdığı bu dönemde yapılan bu anlamlı bağışın ayrıca önemine dikkat çeken Prof Dr Çufalı, 'Yoğun bakım yatışı en çok solunum yetmezliği nedeniyle olduğundan, bu kadar çok kişiyi etkileyen koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarının önemi de büyük oluyor. Sağlığa yatırım geleceğe yatırımdır, insana yatırımdır. Bu kapsamda Eren Enerji anlamlı bağışıyla, salgınla mücadelede, yoğun bakım hizmetlerinin kolaylaştırılmasında büyük destekçimiz olacak. Bu süreçte büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza da minnettarız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Çufalı, salgın sürecinde hasta ve yakınları ile vatandaşlara fiziksel mesafeyi korumaları, hijyene ve maske takılmasında itina göstermelerinin kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı açısından da hayati olduğunun bir kez daha altını çizdi. - ZONGULDAK