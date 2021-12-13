Erenler Belediye Başkanı Kılıç'ın annesi defnedildi - Son Dakika

Adapazarı ilçesindeki Hasırcılar Camisi'nde düzenlenen törende, Kılıç ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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