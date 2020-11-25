Erenler'in kırsalında doğalgaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erenler'in kırsalında doğalgaz çalışmaları sürüyor

25.11.2020 11:43
Erenler'in kırsalında doğalgaz çalışmaları sürüyor, System.String[]

Erenler Belediyesi tarafından Erenler ilçesinin kırsal mahallelerine yönelik başlatılan doğalgaz çalışması devam ediyor.

Erenler Belediyesi tarafından Erenler ilçesinin kırsal mahallelerine yönelik başlatılan doğalgaz çalışması devam ediyor.

Erenler Belediyesi tarafından devam eden doğalgaz çalışması kapsamında üç mahallede doğalgaz hizmeti kullanıma sunuldu. Çalışmalar kapsamında Epçeller, Çaykışla ve Sarıcalar mahallelerinde de Cuma günü çalışma başlatılacak. Birinci etap çalışmaları kapsamında Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet mahallelerindeki çalışmalarda bozulan yollarda Erenler Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan yol tamir ve tadilat çalışmaları ise devam ediyor. Bölgede devam eden doğalgaz çalışması hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Biz seçim öncesinde 2020 yılı içerisinde bölgeye ilk gazın verileceğinin sözünü vermiştik ve Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar ve Hürriyet Mahallelerinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında doğalgaz kullanılmaya başlandı. Doğalgaz çalışmasında şimdi sıra Epçeller, Çaykışla ve Sarıcalar Mahallelerimizde. İnşallah bu Cuma günü ekipler üç mahallemiz için çalışmalarına başlayacak. Erenlerimiz için çalışmaya, projeler üretmeye ve bu projeleri, çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Erenler'in kırsalında doğalgaz çalışmaları sürüyor

Çaybaşıyeniköy, Doğalgaz, Erenler, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erenler'in kırsalında doğalgaz çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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