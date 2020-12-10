Ergani Belediyesi'nden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Ergani Belediyesi, pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattı.

Ergani Belediyesi, çalışma kapsamında park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında uygun görülen noktalara düzenli olarak mama ve su bırakılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını kaydederek, "Belediyemizce yapımı gerçekleştirilen 20 mama ve su kabının montajına başladık. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz gibi can dostlarımızın da yanındayız." dedi.

Amaçlarının sokak hayvanlarına destek olmanın yanı sıra toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Öztürk, bu zorlu süreçte vatandaşlardan sokak hayvanları için duyarlı davranmalarını, onlara sahip çıkmalarını istedi.