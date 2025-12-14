Ergani'de ucuzluk pazarı açılışında izdiham - Son Dakika
Ergani'de ucuzluk pazarı açılışında izdiham

14.12.2025 13:30
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ucuzluk pazarı açılışı sırasında kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ucuzluk pazarı açılışında izdiham oluştu. Kadınlar ezilmekten son anda kurtuldu.
Ergani ilçesi Makam Mahallesi 30'luk yol üzerinde bir ucuzluk merkezinin açılışı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dükkanın önünde kuyruk oluşturdu.

O ANLAR CEP TELEFONUNA YANSIDI

Yapılan konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesi ile birlikte kadınlar ve çocuklar dükkana girmek için birbirleri ile yarıştı. Birçok kadın ezilme tehlikesi geçirirken, vatandaşlar uygun fiyattaki ürünleri almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Ergani, Yerel, Son Dakika

