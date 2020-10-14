Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 tedavisi İstanbul'da sürecek - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi İstanbul'da devam edileceği bildirildi.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada Yüksel'in tedavisinin İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Yüksel'in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tedavisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız için."

Geçen hafta testi pozitif çıkan Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.