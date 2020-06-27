Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi - Plaket töreni - Son Dakika

Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi - Plaket töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Trakya'ya hak ettiği yaşam tarzını kazandıralım istiyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Trakya'ya hak ettiği yaşam tarzını kazandıralım istiyorum. İnşallah ağustos ayında da ilk denize deşarjı yaparak önemli bir nehirde su kalitesinde iyileşmeyi sağlamaya başlarız diyorum." dedi.

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"Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"nin ardından, plaket töreni düzenlendi.

Törende Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, E-Berk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a plaket verdi.

Törende konuşan Bakan Varank, projeyi yakından takip etmeye ve süreçleri hızlandırmaya çalıştığını söyledi.

Özellikle derin deniz deşarj hattı için önemi bir merhalenin tamamlandığını anlatan Varank, "Biz yerliliğe çok önem veriyoruz ve bu projede yerli bir tünel açma makinesinin kullanılmasından, ülkemizde bir projeyi bitiriyor olmasından ziyadesiyle memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan projeyi Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının yoğun gayretleri ile tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Bölgede çok büyük yatırımlar yaptıklarına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaptığımız harcama 2,5 milyar liraya yaklaşmış durumda. Açıkçası bu projenin sürdürülme hızından ben memnun değilim. Bürokrasinin ve özellikle bölgedeki sanayicilerin bize ayak uydurması lazım. Bizim artık Ergene projesini tamamlayarak bu sorunu tamamen masadan kaldırmamız lazım. Trakya halkının gerek tarımda, gerek yaşamda gerek sağlıklı sanayide artık ideal bir ortama kavuşması lazım. Buradan özellikle bürokrasideki arkadaşlarımı uyarıyorum. Bakın işlerinize sahip çıkmanız, gün gün takip etmeniz gerekiyor. Sanayiciler ile problem yaşarsanız gelin bize söyleyin şikayet edin biz onların kulaklarını çekeriz."

Bakan Varank, projenin çok sıkı takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Biz artık sürekli ötelenen tarihler duymaktan bıktık. Bu projeyi bir an önce bitirelim, Trakya'ya hak ettiği yaşam tarzını kazandıralım istiyorum. İnşallah ağustos ayında da ilk denize deşarjı yaparak önemli bir nehirde su kalitesinde iyileşmeyi sağlamaya başlarız diyorum." ifadelerini kullandı.

- "Su kaynaklarımızı koruyacağız, bunları artıracağız"

Bakan Pakdemirli ise projenin çok kapsamlı olduğunu dile getirdi.

Yerel yönetimlerin bu işin sorumlusu olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Ama hep 'biz çevreciyiz' diyenlerin bugüne kadar çevrecilikle alakalarının olmadığını hep birlikte gördük. Hem de nedense bizim çevreciliğimiz sorgulanır." diye konuştu.

Pakdemirli, yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarına değinerek "Geçen sene nasıl ağaç yatırımımız olduğunu, başta Cumhurbaşkanımızın nasıl ağaç sevdalısı olduğunu tüm Türkiye'ye hem de tüm dünyaya anlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarını koruyacaklarını, bunları artıracaklarını bildiren Bakan Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada yeşil varlığını artıran 3-4 ülkeden biri olacağız. Yangınla mücadele konusunda yine dünyadaki lider ülkelerden biri olacağız. Yine çevre konusunda da dünyada at başı giden ülkelerden olma gayretini sürdüreceğiz. İnşallah bu büyük ve kapsamlı projeyi de birkaç yıl içerisinde tamamını bitirir artık bunu da proje bazından tamamen aksiyona geçirip tarihte 'bunu da yapmıştık' diyebileceğiz. Gerçekten çok çalışkan, kendini milletine adamış bir liderimiz var. Bu liderimiz gecesini gündüz ederek başta çok önemli insani hassasiyetlerle çevre koruma, bilim, yeşil, tarım, gıda bu hassasiyetlerin hepsi ile ülkemizde ve dünyada çok büyük liderlik sergiliyor."

Mustafa Varank, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi - Plaket töreni - Son Dakika

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