Ödemiş Ticaret Odası Başkan Vekili Nuri Yaşayan ve Meclis Başkanı İbrahim Sürav ile birlikte Söke'yi ziyaret eden Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, "Ödemiş-Söke arasındaki ticaret kapılarını açmalıyız" dedi.



Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Başkan Vekili Nuri Yaşayan ve Meclis Başkanı İbrahim Sürav ile birlikte Söke'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ödemiş ekibi, Söke'de Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Söke Organize Sanayi Bölgesi ve Söke Belediyesini ziyaret edip incelemelerde bulundu. Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Başkan Vekili Erdinç Algür, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Meclis Üyelerinin karşıladığı ziyarette, Ödemiş-Söke arasında ticareti güçlendirmek için neler yapılabileceği yönünde istişarelerde bulunuldu. iki şehir arasında ağlar oluşturularak gerçekleştirilebilecek ticari faaliyetler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.



"Ticaret kapılarını açmalıyız"



Görüşme ile ilgili bilgi veren Rıfat Eriş şunları söyledi: "Ödemiş ve Söke birbirine çok benzeyen iki ilçedir. Geçmişte de ortak köklere sahip olan bu iki kurumsal odanın, birlikte yapacak olduğu çalışmalarla daha da güçleneceğini düşünüyorum. Kardeş oda olmuş bizlerin daha sık bir araya gelmesi gerekiyor. Ödemiş-Söke arasındaki ticaret kapılarını açmalıyız. Birlikte daha çok kazanabiliriz. Üyelerimiz arasında yapılacak olan ticarete ve ortak çalışmalara her zaman destekçiyiz. Hatta birlikte ihracat da yapmalıyız."



Kardeş odalar



Eriş, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay'ın da "Birbirine benzer ürün desenlerine sahip iki şehrin, kardeş oda olmuş iki kurumunun gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretler, gücümüzü birlikteliğimizden aldığımız üyelerimiz için iş geliştirme ve yeni pazarlara açılabilme adına faydalı olacağı inancındayım" dediğini aktardı. Toplantının ardından iki kardeş odanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri Söke Ticaret Borsasına geçerek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nejat Sağel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Ödemiş ve Söke'nin ticaretleri hakkında ve üyelere verilen hizmetler hakkında görüşüldü, fikir alışverişinde bulunuldu. Sonrasında Söke Ticaret Borsanın Pamuk Analiz Laboratuvarı, Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı ve Buğday Analiz Laboratuvarı gezildi.



Söke gezisi



Söke Ticaret Borsası'ndan sonra hep birlikte Tarihi Kemalpaşa Evleri'ne gidilerek yenilenen yerler gezildi. Binaların doğru ellerde restorasyon yapılarak turizme ve ülkeye kazandırılması gerektiğini ve binaların yaşamaları için mutlaka kullanılmaları gerektiğini ileten görevliler yapmış oldukları restorasyon çalışmaları hakkında ve binaların tarihi geçmişleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Daha sonrasında Söke Organize Sanayi Bölgesine geçilerek, Söke Ticaret Odası üyelerinden tekstil fabrikasının Söke şubesi ziyaret edildi. Firmanın üretim tesisi gezildi ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ziyaretler sonunda Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Başkan Vekili Nuri Yaşayan ve Meclis Başkanı İbrahim Sürav, Söke'ye yapmış oldukları ziyaretten, karılaştıkları misafirperverlikten ve bir araya gelmekten çok memnun olduklarını dile getirdi. - İZMİR