Erişim engeli alan Coinex domain değiştirerek geri döndü

26.03.2026 15:10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Aralık 2024'te erişime kapattığı global kripto para borsası CoinEx, coinex.com adresinin engellenmesinin ardından yeni bir domain üzerinden faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Borsanın coinex.network adresiyle Türk kullanıcılara Türkçe dil desteği sunduğu, kripto para haber sitelerinde reklam yayınladığı ve KYC zorunluluğu olmadan hesap açma imkanı tanıdığı belirlendi. İşte detaylar…

SPK, 12 Aralık 2024 tarihinde Huobi, Bitmart ve CoinEx dahil 50'yi aşkın kripto para platformuna erişim engeli getirdi. Erişim engelininin ana gerekçesi Türkçe dil desteğinin kaldırılmaması ve SPK'nın lisanslı kuruluşlar listesinde yer almaksızın Türk kullanıcılara hizmet sunulmaya devam edilmesi olarak gösterildi. CoinEx, bu engele yanıtını yeni bir domain açarak verdi. coinex.network adresi üzerinden sunulan arayüz, görünüm ve içerik itibarıyla engellenen orijinal site ile büyük ölçüde örtüşüyor.

Uzmanlar, bu yöntemin sektörde yeni olmadığını vurguluyor. Türkçe dil desteğini sürdürmek amacıyla domain değiştirme ya da dil seçeneğini KKTC'ye yönelik sunuluyormuş gibi gösterme taktiğinin daha önce farklı platformlarca da denendiğini, ancak bunların erişim engeliyle karşılaştığını hatırlatıyorlar. Uzmanlar, SPK'nın yeni domain üzerinden sürdürülen faaliyetleri de kapsayacak biçimde hareket edebileceğini ve BTK'nın ilgili adrese erişimi doğrudan engelleyebildiğini belirtiyor.

KKTC GÖRÜNÜMÜNDE TÜRKÇE DESTEK

CoinEx, coinex.network adresinde Türkçe dil seçeneğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için sunuyormuş gibi konumlandırıyor. Arayüzde dil tercihi bölümünde Türkçe'nin karşısında "Türkçe (KKTC)" ibaresi yer alıyor. Ancak platforma bu dil seçeneğiyle erişen kullanıcıların karşısına spot, vadeli ve kaldıraçlı işlem ürünlerinin tam Türkçe arayüzü çıkıyor. Hizmetler fiilen Türk kullanıcılara yönelik sunuluyor. Uzmanlar, KKTC bahanesiyle Türkçe dil desteği sunma yönteminin SPK mevzuatı açısından geçerli bir istisna oluşturmadığına dikkat çekiyor. Bu yöntemin daha önce çeşitli platformlarca denendiğini, söz konusu platformların geçerliliği kabul edilmeksizin engellendiğini ve CoinEx'in bu taktikle benzer bir sonuçla karşılaştığı ifade ediyorlar.

ERİŞİM ENGELİNE RAĞMEN KRİPTO HABER SİTELERİNDE REKLAM

CoinEx'in coinex.network adresi üzerinden sürdürdüğü faaliyetler web sitesiyle sınırlı kalmıyor. Borsanın, Türk kripto para haber sitelerinde aktif olarak reklam yayınladığı ve bu yolla yeni kullanıcı kazanmaya çalıştığı görülüyor. İncelenen reklam bannerlarında yeni kullanıcılara özel 600 USDT ödül vaat edilirken; spot, vadeli ve kaldıraçlı işlemler için ayrı ayrı ödül paketleri sunuluyor. Reklamın öne çıkardığı bir diğer unsur ise KYC zorunluluğu olmaksızın hesap açılabilmesi.

Uzmanlar, KYC zorunluluğu olmaksızın hesap açma imkanı tanımanın yalnızca Türkiye mevzuatını değil, uluslararası kara para aklamayla mücadele standartlarını da doğrudan ihlal ettiğini vurguluyor. FATF (Finansal Eylem Görev Gücü) kuralları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıcı kimliğini doğrulamasını ve işlem kayıtlarını tutmasını zorunlu kılıyor. Buna ek olarak, FATF'ın "Travel Rule" olarak adlandırdığı düzenleme kapsamında belirli eşiğin üzerindeki transferlerde gönderici ve alıcı bilgilerinin aktarılması gerekiyor. KYC uygulamaksızın kullanıcı kabul eden bir platformun bu yükümlülükleri yerine getirmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirten uzmanlar, söz konusu uygulamanın platformu uluslararası alanda da ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya bıraktığına işaret ediyor.

